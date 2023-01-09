«الجامعات»: حالات الغش في امتحانات التيرم الأول معدودة حتى الآن

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة بمختلف المحافظات، امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 للعام الجامعي الجاري، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات لـ«الوطن»، أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، موضحين أن نسب حالات الغش ضعيفة جدا عن معدلاتها في الأعوام الماضية، موضحين الأسباب في رجوعها إلى التوسع من الاختبارات الإلكترونية، والاختبارات بنظام البابل شيت، وكذلك نظم المراقبة داخل اللجان المختلفة، منوهين بأنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأن الامتحانات حتى الآن.

مكافحة الغش

أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات، موضحا أن نسب حالات الغش ضعيفة جدا، مقارنة بالأعوام الماضية، مشيرا إلى تطوير نظم المراقبة التي اعتمدت على الكاميرات، وكذلك التشديد على تطبيق قواعد وضوابط الأعلى للجامعات، فيما يتعلق بقانون مكافحة الغش، منوها بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، للوقاية من فيروس كورونا.

الخريطة الزمنية للامتحانات

وأكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة وهادئة، دون رصد أي مشكلات، موضحا أن حالات الغش تكاد معدودة جدا، ولا تتعدى أصابع اليد الواحدة، وأن هناك تشديدات بضرورة تطبيق ضوابط وقوانين المجلس الأعلى للجامعات، فيما يتعلق بالامتحانات، لافتا إلى أن الجامعة ملتزمة بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.