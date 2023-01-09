جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 بالقليوبية.. تنطلق الأسبوع المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام 2023، المقرر أن تنطلق الأسبوع المقبل، بداية من السبت 14 يناير الجاري، حتى الثلاثاء 24 من نفس الشهر، حيث جرى الاستعداد لأداء الامتحانات وتوفير التجهيزات اللازمة لانطلاقها.

«الوطن» تستعرض جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 في القليوبية العام والرياضي والرسمي للغات، وفق بيان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، في إطار خدماتها لقراءها على مدار الساعة.

خريطة جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2023

أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية في بيان لها، أن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 العام والرياضي والرسمي للغات، يبدأ من 14 يناير الجاري، وتستمر لمدة 5 أيام حتى 24 يناير من الشهر ذاته، وفق الجدول التالي:

وقالت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إنه تزامنا مع بدء الامتحانات وإعلان جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023، أصدرت المديرية عدا من التنبيهات والتحذيرات للطلاب، للالتزام بحسن سير الامتحانات، تتضمن الالتزام بالموعد المحدد للجنة، فلن يتم دخول أي طالب بعد بدء لجنة الامتحان، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وإحضار المطهر المناسب وارتداء الكمامات، والالتزام بالآداب العامة داخل فناء المدرسة، وعدم إثارة أي أنواع من الشغب، سواء قبل بدء اللجان أو بعد الانتهاء منها، ومنع دخول أولياء الأمور إلى المدرسة طوال فترة الامتحانات، لأي غرض نهائيا، والالتزام بارتداء الزي المدرسي.

قواعد امتحانات الصف الأول الثانوي 2023

أضافت وكيل وزارة تعليم القليوبية في بيان، أن القواعد الخاصة باللجان وورقة الإجابة، تضمنت منع دخول أي جهاز محمول أو الساعات الذكية، أو أي أجهزة تواصل داخل اللجان، وإلا سيعرض الطالب نفسه لمحضر غش مباشرة، وأن لكل طالب أدواته الخاصة به كاملة، ولن يتم السماح بتداولها داخل اللجان، أو استعارته أدوات غيره واستخدام القلم الجاف الأزرق فقط، وعدم استخدام أكثر من قلم، وعدم استخدام أي لون آخر، وكتابة الطالب البيانات المطلوبة على غلاف ورقة الإجابة الاسم بالكامل ورقم الجلوس، وعدم إصطحاب أى أوراق أو كتب أو مذكرات تخص مادة الامتحان داخل اللجان.

وعدم رسم أشكال او كتابة أسماء داخل ورقة الإجابة، أو ورقة الأسئلة، والتسطير بالقلم الرصاص فقط، والتزام الصمت داخل اللجان، وإلا سيعرض الطالب لنفسه لمحضر شغب وغش، والالتزام بالوقت المحدد للإجابة، ولن يتم خروج الطلاب إلا بعد انتهاء وقت اللجنة، وبقاء الطالب في مكانه في اللجنة، بعد الانتهاء من الإجابة، حتى يتم جمع أوراق الاجابه كاملة، ومنع الطلاب من إحضار الطعام أو الشراب داخل لجنة الامتحان، ويسمح لهم بإحضار الماء فقط، والانصراف بعد نهاية اللجنة بعد نهاية الامتحان، والحفاظ على نظافة المكان والفناء.