في الذكرى الثانية لوفاة هادي الجيار.. تفاصيل رحلة قصيرة مع فيروس كورونا

تحل اليوم 10 يناير، الذكرى الثانية لوفاة الفنان هادي الجيار، الذي رحل عن عالمنا 2021، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا.

رحلة معاناة هادي الجيار بفيروس كورونا

توفي الفنان هادي الجيار 10 يناير 2021 بفيروس كورونا بعد أيام قليلة من إعلان إصابته بالفيروس، حيث أعلن هادي الجيار عبر حسابه على فيسبوك إصابته بفيروس كورونا عبر صفحته الشخصية بالفيسبوك قائلا: «أصابني فيروس كورونا اللعين.. برجاء الدعاء بالشفاء»، لتتدهور حالته الصحية بعد ساعات قليلة من هذا المنشور ليتم نقله إلى مستشفى الهرم حيث وافته المنية هناك.

وكان آخر أعمال هادي الجيار مشاركته في بطولة «فلانتينو» مع الفنان الكبير عادل إمام الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، هدي المفتي، سليمان عيد، بدرية طلبة، إنعام الجريتلي وكوكبة من النجوم، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

مشاركة هادي الجيار في الاختيار

وشارك الجيار قبل وفاته في تصوير مسلسل «الاختيار 2» وتوفي قبل أن يعرض المسلسل في رمضان 2021 وكان يجسد دور والد الرائد يوسف، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد مكي.

مسلسل الاختيار 2 بطولة، كل من أحمد مكي، وأسماء أبو اليزيد، وكريم عبد العزيز، وإنجي المقدم، وبشرى، وإياد نصار، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، ورياض الخولي، وأحمد شاكر عبد اللطيف، وأحمد سعيد عبد الغني، كما يشارك عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدواني وفتحي عبدالوهاب وسهر الصايغ وهشام ماجد وأشرف عبدالباقي وبيومي فؤاد.