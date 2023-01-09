عضو «التحالف الوطني» لـ نشأت الديهي: أنفقنا 14 مليارا على الأسر الأولى بالرعاية

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن الهدف من إنشاء تحالف الجمعيات الأهلية، التنسيق وتبادل البيانات في توزيع المساعدات، وخدمة الأسر الأكثر احتياجًا، حتى لا يتم العمل في منطقة دون الأخرى.

وتابع «عبد القوي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الاثنين، أن التحالف بين الجمعيات، يساعد على تبادل الخبرات، واعداد أنشطة مشتركة، مشيرًا إلى أن التحالف حصل على قاعدة بيانات الفقر في مصر، من مبادرة «حياة كريمة»، وهذا الأمر كان هامًا للغاية.

ولفت إلى أن الجمعيات الأهلية، وقعت على بروتوكول يضمن تبادل البيانات، ونقل الخبرات، واعداد أنشطة مشتركة، مشيرًا إلى أن أول تجربة للتحالف كانت في شهر رمضان الماضي، لتغطية الجمهورية بالكامل في توزيع المواد الغذائية، ومن ثم تنظيم قوافل بالتنسيق بين كافة الجمعيات.

وأشار إلى أن التحالف أنفق 14 مليارًا على الأسر الأولى بالرعاية والأشد احتياجًا، والهدف من التحالف منع ازدواجية حصول المواطنين على المساعدات، كما كان يحدث في السابق، بسبب تبادل البيانات بين الجمعيات.