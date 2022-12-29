طلعت عبد القوي: 2023 عام الجمعيات الأهلية لمكافحة الزيادة السكانية

قال طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن 2023 سيكون عام الجمعيات الأهلية لمكافحة الزيادة السكانية، التي تعد صدأ يتأكل في مقدرات الوطن بشكل كبير.

الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني

أوضح طلعت عبدالقوي، أن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، أعدت خطط شاملة تستهدف التصدي للزيادة السكانية، من خلال حملات توعية للمواطنين، بخطورة الزيادة السكانية على الأسرة والمجتمع.

عن آلية عمل الجمعيات لمكافحة الزيادة السكانية ودحرها، قال رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، إن الجمعيات الأهلية ستعمل خلال الفترة المقبلة على تقديم 150 ألف عيادة متخصصة لعلاج المواطنين بالمجان، في المناطق الأكثر احتياجا وتفتقر على كل الخدمات الأسرية.

خدمات الجمعيات الأهلية التي ستقدم للمواطنين من الاتحاد

وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، في حديثه عن خدمات الجمعيات الأهلية التي ستقدم للمواطنين من الاتحاد، سنعمل على دمج ربات البيوت للعمود الإقتصادي للمجتمع، وذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية لهم على العمل بالمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار دمجهم في الحياة الاقتصادية، ومحاربة سياسة الإنجاب من أجل تشغيل الأطفال.

وتابع رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، قائلا: «كما سنعمل خلال الفترة المقبلة، على منح قروض للأسر الأكثر احتياجا على فترات سداد طويلة المدى، حرصا على مكافحة ثقافة تشغيل الأطفال».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، اليوم، بفندق بيراميز لاستعراض حصاد الاتحاد لعام 2022، وطرح رؤية 2023.