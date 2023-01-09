الفنان محمد ثروت لـ إيمان الحصري: «كرم من ربنا إني أضحك الناس دون مجهود»

قال الفنان محمد ثروت، إنه عندما يكون جمهور الفنان من الأطفال فيضع ذلك على كاهله حملا ثقيلا لا بد أن ينتبه إليه.

أغلب الجمهور أطفال

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة dmc: «إني أضحك الناس دون مجهود دا كرم من ربنا، وإن جمهوري يبقى أغلبه أطفال دا حاجة تبسطني وتقلقني في نفس الوقت، لأني لازم أخد بالي من كلامي وإفيهاتي لأن الأطفال بتلقط، وبتقلد أي رد فعل، وبحاول على قد ما أقدر أخد بالي من أدواري وكلامي وهو إطار لازم نمشي فيه صح».

مسرح الجامعة

وعن قصة حبة لزوجته منى، أوضح: «اتجوزت منى مراتي قبل ما اتشهر وقصة حبنا طريفة جدا، وكنت في تجارة عين شمس لمدة 7 سنوات، وكنت بسقط عشان أمثل، وكنت باجي أدي خبراتي لمسرح الجامعة، وكانت منى مراتي لسه داخلة الجامعة».

وأضاف: «وكل شوية تسألني دا حلو أقولها آه وهكذا، ومن هنا جه التعارف، وكان الفريق بيخليها الواجهة بتاعته، ومن يومها وأخدت منها رقم التليفون وبدأ الارتباط بينا».