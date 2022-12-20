محمد ثروت يُشارك في موسم أفلام رأس السنة بـ3 أعمال

يعيش الفنان محمد ثروت، حالة من النشاط الفني حاليًا، لا سيما على مستوى السينما، حيث يُشارك في موسم أفلام رأس السنة 2023، بـ3 أعمال كوميدية متنوعة، ومن المُقرر طرحها تباعًا في دور العرض خلال الفترة المُقبلة.

وترصد «الوطن» الأفلام التي يُشارك بها محمد ثروت في موسم رأس السنة، وهي كالتالي:-

- فيلمان في يومٍ واحد

يوم 18 يناير المُقبل، يُطرح للفنان محمد ثروت فيلمان في يومٍ واحد، وهما «أخي فوق الشجرة» مع رامز جلال، و«جروب الماميز» مع روبي ويسرا اللوزي، وتدور أحداثهما في إطار كوميدي، بينما يُنافش كل منهما قضية مختلفة.

فيلم جروب الماميز بطولة كل من روبي ويسرا اللوزي ومحمود حافظ ومحمد ثروت ودارين حداد وحازم إيهاب وتأليف إيهاب بليبل، وغادة عبد العال، وإنتاج محمد رشيدي، وإخراج عمرو صلاح.

وتدور فكرة الفيلم في إطار لايت كوميدي حول فكرة جروب الماميز، الذي يجرى انشائه بين الأمهات في المدارس لمتابعة أخبار أبنائهم.

أما فيلم «أخي فوق الشجرة» يُشارك في بطولته كل من رامز جلال، تارا عماد، حمدي الميرغني، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

في إطار كوميدي، يحكي الفيلم قصة الشاب اﻻنطوائي علاء الذي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب.

- اتنين للإيجار

ويُطرح فيلم «اتنين للإيجار» في دور العرض، اعتبارًا من يوم 25 يناير الجاري، وهو من بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم رانيا يوسف، وناهد السباعي، وثراء جبيل، ومحمد لطفي، وميريهان حسين، وإيمان السيد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول رحلة للثنائي بيومي فؤاد ومحمد ثروت، وخلالها يقابلون عدد من الشخصيات الذين يظهرون كضيوف شرف.