تعرف على حالة الطقس في محافظات الوجه البحري اليوم وخلال الأسبوع

تشهد محافظات الوجه البحري تحسنا طفيفا في طقس اليوم الثلاثاء، وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن محافظات الوجه البحري، تشهد شبورة في الساعات الأولى من الصباح، مع عدم سقوط أمطار أو حدوث ظواهر جوية، مع إستمرار الإنخفاض في درجات الحرارة.

الطقس في محافظات الوجه البحري اليوم الثلاثاء

وأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة علي محافظات الوجه البحري جاءت كالتالي:

الغربية 19 العظمي 11 الصغري

المنوفية 20 العظمي 12 الصغري

الدقهلية 19 العظمي 11 الصغري

البحيرة 20 العظمي 11 الصغري

الشرقية 19 العظمي 13 الصغري

دمياط 19 العظمي 12 الصغري

كفر الشيخ 18 العظمي 10 الصغري

حالة الطقس في الوجه البحري في الأيام القادمة

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس في محافظات الوجه البحري الأيام القادمة تشهد سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث من 30 إلي 40%، مع نشاط للرياح في أيام الأربعاء والخميس والجمعة، كما تشهد محافظات الوجه البحري انخفاض في درجات الحرارة في هذه الأيام.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين في محافظات الوجه البحري وباقي المحافظات من إتخاذ التدابير للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الإجتماعية المتوقعة، كما حذرت المواطنين المسافرون من الشبورة علي الطرق أثناء القيادة حفاظا علي سلامتهم .

وشهدت محافظات الوجه البحري خلال اليومين الماضيين حالة من عدم الإستقرار في الطقس شهدت سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة، حيث تدخلت شركات المياه لرفع تجمعات الأمطار والمتابعة الدورية الميدانية من كافة المسؤولين، ومتابعة شكاوي المواطنين تسهيلا عليهم.