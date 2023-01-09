حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. أمطار على السواحل وسيناء وشمال الوجه البحري

أعلنت الأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار فى الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة على السواحل الشمالية للبلاد، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، ووسط سيناء.

حالة الطقس خلال الأيام القادمة

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ المنخفض الذي أثر على جميع أنحاء البلاد خلال الساعات الماضية، اتجه بالفعل حاليا إلى الشرق، لذا ستنحصر الأمطار خلال الساعات المقبلة على شمال الوجه البحري والسواحل الغربية للبلاد والسواحل الشرقية وجبال البحر الأحمر ووسط سيناء، وستكون بين خفيفة ومتوسطة، كما ستقل كثيرا كميات الأمطار المتوقعة خلال تلك الفترة.

درجات الحرارة الثلاثاء 10 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 21 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة الأربعاء 11 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 21 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10.

درجات الحرارة الخميس 12 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 21 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة الجمعة 13 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 21 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 21 والصغرى 10.