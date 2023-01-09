حالة الطقس غدا بالمحافظات.. «الأرصاد» تحذر من شبورة والحرارة تصل لـ3 درجات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا في المحافظات، التي من المتوقع استمرار حالة الاضطرابات الجوية فيها لليوم الثالث على التوالي، خاصة على مناطق السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء.

حالة الطقس غدا في المحافظات.. شبورة على طرق القاهرة والوجه البحري

قال بيان الأرصاد الجوية، إن طرق القاهرة والوجه البحري، تشهد غدا الثلاثاء، شبورة في الساعات الأولى من الصباح، كثيفة على السواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.

وأضاف البيان المنشور على الصفحة الرسمية للأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح يمتد من السواحل الغربية، على فترات متقطعة في نشاط يظهر في الساعات الأولى من صباح غدا الثلاثاء.

حالة الطقس غدا في المحافظات: أمطار على السواحل الشمالية

وتستمر الأمطار في حالة الطقس غدا في المحافظات لليوم الثالث على التوالي، على السواحل الشمالية وتمتد حتى جبال البحر الأحمر وخليج السويس.

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غدا بارد في الصباح الباكر علي كل المحافظات، لطيف نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معدل الحرارة على محافظات جنوب الصعيد بارد ليلا على كل الأنحاء.

درجات الحرارة في حالة الطقس غدا بالمحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة غدا الثلاثاء جاءت كالآتي:

القاهرة: العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة.

الإسكندرية: العظمى 19 والصغرى 13 درجة.

مطروح: العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة.

المنيا: العظمى 20 درجة مئوية والصغرى 8 درجات.

أسيوط: العظمى 20 درجة والصغرى 6 درجات.

سوهاج: العظمى 20 درجة والصغرى 9 درجات.

قنا: العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.

أسوان: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

بنها: العظمى 20 درجة الصغرى 12 درجة.

طنطا: العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة.

الزقازيق: العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة.

دمياط: العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة.

بورسعيد: العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة.

الإسماعيلية: العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة.

السويس: العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة.

العريش: العظمى 19 درجة الصغرى 10 درجات.

نخل: العظمى 18 درجة الصغرى 6 درجات.

كاترين: العظمى 14 درجة الصغرى 3 درجات.

شرم الشيخ: العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة.