كفر الشيخ تُنهي استعداداتها لانطلاق امتحانات الصف السادس الابتدائي اليوم

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جميع استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف السادس الابتدائي، للعام الدراسي 2022 - 2023، والتي تبدأ اليوم الثلاثاء 10 يناير وتستمر حتي الخميس 12 يناير 2023.

70 ألفا و777 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات في 770 مدرسة بكفر الشيخ

ومن جانبه، قال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المديرية استعدت لبدء ‏امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي ستنطلق صباح اليوم الثلاثاء بجميع الإدارات التعليمية، للصف السادس الابتدائي، حيث يبلغ إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الأول 70 ألف و777 طالب وطالبة بـ770 مدرسة، بجميع الإدارات التعليمية.

تطهير كافة اللجان الامتحانية

وأوضح «عبد الله»، أنه تم توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، حيث انتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والمُعلمين أثناء إجراء الامتحانات، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المُناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يُتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويُسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، وعدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.

أسئلة الامتحانات بعيدة عن الموضوعات ‏السياسية

وأضاف «عبد الله»، أن جميع الإدارات التعليمية مستعدة لبدء امتحانات النقل بمدارسها، مؤكداً أن ‏جميع الأسئلة من الكتاب المدرسي، وخالية من التعقيد والغموض، وبعيدة عن الموضوعات ‏السياسية، التي تُثير القلاقل، ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية، مشيراً إلى أن هناك بروتوكول ‏تعاون بين التربية والتعليم ومديريتي الأمن والصحة، لتأمين مراكز توزيع الأسئلة، وخطوط سير ‏الامتحانات.‏

محافظ كفر الشيخ يوجه بتوفير سُبل الراحة من إضاءة جيدة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه بتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة، وتهوية لطلاب الصف السادس الابتدائي، لأداء امتحان الفصل الدراسي الأول في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الامتحان.‏

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف السادس الابتدائي بكفر الشيخ

وبحسب جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف السادس الابتدائي الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فإن الطلاب يؤدون الامتحانات في المواد الآتية:

يوم الثلاثاء 10 يناير

مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والعلوم.

يوم الأربعاء 11 يناير

مادتي الرياضيات والتربية الدينية

يوم الخميس 12 يناير

اللغة الأجنبية للجميع، والدراسات الاجتماعية.