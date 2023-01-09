إبراهيم عيسى لـ يوسف الحسيني: وائل الإبراشي عاش ومات مخلصا للتحقيق الصحفي

قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن التليفزيون المصري خاض مع وائل الإبراشي عدة معارك في مواجهة المتطرفين، لافتا إلى إن الإبراشي خاض معارك كبيرة وتحمل نتائجها، متابعا «أنا استقبلته في روز اليوسف وهو شاب خريج كلية التجارة، مليئ بالطموح في تحقيق ذاته ونفسه، من أجل رسالة الصحافة، وكان من اللحظة الأولى جديرا برسالته، واكتشافا للتحقيق الصحفي الذي كان مخلصا لمدرسته».

الإبراشي كان يقدم الأرقام والإحصائيات بشكل بسيط

وأوضح «عيسى»، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني، أن الإبراشي كان يقدم تحقيقا صحفيا في كل حلقاته، في الوقت الذي يلجأ فيه البعض إلى التقارير الصحفية، متابعا «الإبراشي كان يقدم الأرقام والاحصائيات للجمهور بشكل بسيط وشديد الجاذبية، ورحلته جزء من طبيعة حياتي، لأنى تشاركت معه في رئاسة تحرير صوت الأمة في فترة من الفترات».

مدرسة التحقيق الصحفي

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن وائل الإبراشي واحد من أبرز تلاميذ مدرسة التحقيق الصحفي المصري، وكان لديه القدرة على التحول بالتحقيق من المطبوع الورقي إلى شاشة التليفزيون، مضيفا أنه كان مخلصا للمهنة، ولم يشارك في مشروعات أخرى، مثل كتابة سينمائية أو درامية أو أعمال الشعر، لكنه بدأ صحافيا وقضى حياته صحافيا مخلصا للمهنة ومعتزا بها، ومركزا طاقته وجهده لخدمتها.

مشروع وائل الإبراشي

وأكد إبراهيم عيسى، أن مشروع وائل الإبراشي لابد أن يقدم في كتب، لأنه صنع العديد من التحقيقات الصحفية التي يمكن تقديمها لشباب الصحفيين والزملاء الإعلاميين، خاصة أنه قدم قضايا أثرت في الرأي العام، متابعا «الإبراشي كان من الشجعان، وخاض معارك هدد خلالها بالقتل والاغتيال، وافتخر أني كنت متهما في عدة قضايا صحفية معه».