قوافل ستر وعافية.. أنشطة طبية وخدمات للأكثر احتياجا بالمحافظات

«قوافل ستر وعافية»، تُعد مبادرة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم المحتاجين بالمحافظات، فتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، هناك أكثر من 15 مؤسسة كبرى من كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تشارك بفعالياتها.

تقديم الأطعمة والبطاطين للفئات الأكثر احتياجا

16 قافلة من «ستر وعافية» نظمت في المحافظات خلال عام 2022، كما أن الأنشطة الطبية جزء رئيسي من خدماتها بالمحافظات، وتقدم الأطعمة والبطاطين والملابس للأكثر احتياجا، وهي الاحتياجات الأساسية.

كرنفال احتفالي للأطفال في كل قافلة

وهناك كرنفال احتفالي للأطفال في كل قافلة لبث السعادة في نفوس أبناء البسطاء، وتستهدف قوافل تسر وعافية وجهود التحالف الوطني إخراج المحتاجين من دائرة الفقر، وقدمت القوافل خدماتها لمئات الآلاف من المصريين في 2022.

ويستهدف التحالف الوطني زيادة محاور التعليم والثقافة والاحتياجات الأساسية في 2023.