أخبار سوهاج اليوم.. تنظيم قافلة ستر وعافية و7 كليات تحصل على شهادة الأيزو

تضمنت أخبار سوهاج اليوم الخميس، العديد من الأحداث ما بين حصول 7 كليات بجامعة سوهاج على الاعتماد بشهادة الأيزو، وتنظيم قافلة «ستر وعافية» في قرية «أم دومة» بمركز طما، وكذلك زيارة لطلاب المدارس بمركز دار السلام لمشروعات حياة كريمة ضمن مبادرة «حقك تعرف».

أخبار سوهاج اليوم الخميس

وتنشر «الوطن» في السطور التالية أبرز أخبار سوهاج اليوم، بداية من قافلة «ستر وعافية» التي جرى تنظيمها بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقرية «أم دومة» بمركز طما للمرة الثانية، بمشاركة 24 مؤسسة وجمعية أهلية، وتضمنت مختلف تخصصات «الطب البشري» وقافلة للطب البيطري.

استقبال قافلة ستر وعافية بالزغاريد

وتضمنت القافلة إقامة العديد من الندوات التوعوية حول التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، وأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي خاصة لطالبات المرحلة الثانوية، وضمت القافلة أيضا توعية المزارعين بالتغيرات المناخية وكيفية التصدي لها، وصولًا إلى رؤية مصر 2030، مع توزيع المساعدات العينية للمواطنين الذين استقبلوا القافلة بالزغاريد.

50 طالبًا في مبادرة حقك تعرف بسوهاج

ونظمت محافظة سوهاج، جولة ميدانية لـ50 طالب وطالبة لزيارة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، بقرى مركز دار السلام، ضمن مبادرة «من حقك تعرف»، وعبر الطلاب خلال الزيارة عن فخرهم بالمشروعات التي غيرت خريطة التنمية بالمركز.

7 كليات تحصل على شهادة الأيزو بسوهاج

كما حصلت 7 كليات بجامعة سوهاج على الاعتماد بشهادتي الأيزو 9001:2015 من المجلس الوطني للاعتماد إيجاك والمنتدى الدولي للاعتماد IAf، وكذلك شهادة الأيزو 2018 :21001 من المجلس الوطني للاعتماد إيجاك، لكليات الزراعة والآداب والتجارة والتمريض والعلوم والصيدلة والطب والإدارة المركزية.

دخول جامعة سوهاج لجامعات الجيل الرابع

أعرب الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج عن سعادته بتحقيق ذلك الإنجاز الذى يوضح نجاح تطبيق المنظومة الإدارية الحديثة بالجامعة، للدخول للتحول إلى جامعات الجيل الرابع وتطبيق أعلى نظم الإدارة للمؤسسات التعليمية عالميًا.