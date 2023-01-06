قناة «الحياة» تعرض تقريرا عن تسليم أجهزة تعويضية لمستفيدي قوافل «ستر وعافية»

عرض برنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، تقريرا تلفزيونيا يسلط الضوء تسليم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أجهزة تعويضية لمستفيدي قوافل «ستر وعافية» بالجيزة والدقهلية.

وقال هاني عريان، مدير إدارة المساعدات بجمعية الأورمان، إن الجمعية تسلم أطراف صناعية ضمن المشاركة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي بالدقهلية، وسيتم تسليم دفعات جديدة وهناك حالات تحت التنفيذ وأخرى جاري تدريبها للتأهيل نفسيا وبدنيا لاستخدام الطرف الصناعي.

وقالت سيدة مستفيدة من المبادرة، إنها أبلغت جمعية الأورمان بحاجتها لسماعة أذن، فجرى تحويلها لإجراء قياس سمع ثم أبلغوها بموعد استلامها.

من جهته، أوضح أحد المستفيدين بالمبادرة أنه حدث له بتر وبحث إمكانية الحصول على طرف صناعي من خلال قافلة في شبين وتواصل مع جمعية الأورمان، والتي بدورها سهلت عليه الحصول على الطرف الصناعي.