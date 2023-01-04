«تحالف العمل الأهلي» يدعم 150 ألف أسرة في سوهاج بقوافل «ستر وعافية»

يعد التحالف الوطنى للعمل التنموى المكون من 24 جمعية وموسسة أهلية كيان خدمى وتنموى خاصة بالقرى الأكثر إحتياجا، والمنفذ بهم المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى، حياة كريمة، وقد أستهدف التحالف محافظة سوهاج لتنفيذ أول قافلة له تحت عنوان "ستر وعافية" بقرية أولاد عليو بمركز البلينا ، وضمت القافلة عددا من الخدمات الطبية والبيطرية والزراعية فضلا عن توزيع المواد الغذائية والمستلزمات الدراسية للأسر الأولى بالرعاية بالقرية وتقديم ندوات توعوية وتثقيفية عن التغيرات المناخية وأهمية التشجير، وندوات للتثقيف الزراعى ،وشارك بالقافلة أكثر من 200 متطوع قدموا الخدمات لأهالى القرية وشاركوا بعقد الندوات .

2500 متطوع بقافلة ستر وعافية 2 بسوهاج

ونفذ التحالف الوطنى أيضا بسوهاج قافلة ستر وعافية 2 التى أستهدفت مراكز مبادرة حياة كريمة بسوهاج والتي قدمت خدماتها المجانية للمواطنين بمشاركة 2500 متطوع وضمت " 13 تريلا " محملة بالعديد من المساعدات للأسر الأكثر احتياجا، بينها " كراتين مواد غذائية،ولحوم وبطاطين، وأجهزة كهربائية، وأجهزة تعويضية، ولحوم" تستهدف أكثر من 150 ألف أسرة.

القافلة الشاملة بقرية أم دومة

بعد نجاح قوافل ستر وعافية بسوهاج فقد أطلق التحالف الوطنى القافلة الشاملة بقرية "أم دومة" بمركز طما بمحافظة سوهاج والتى ضمت قافلة طبية ,اخرى بيطرية ،و معرض ملابس،و كرنفال للأطفال وندوات توعية منها توعية عن سرطان الثدى ،وتقديم دعم إجتماعى وإقتصادى وأجهزة تعويضية ولحوم وبطاطين والعديد من مواد الدعم العينية.

زغاريد وفرحة بأم دومة

وقد صرح اللواء "طارق الفقي" محافظ سوهاج ل"الوطن " أن المحافظة تدعم التحالف الوطنى وتذلل أية معوقات تواجهه بالعمل داخل قرى حياة كريمة بسوهاج وذلك لإنجاح القافلة وتحقيق أهدافها، والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.حيث شهدت القافلة إقبالا كبيرا من أهالي قرية أم دومة والقرى المجاورة، بفرحة وسعادة بما تقدمه لهم من خدمات، وعبروا عن تلك السعادة بإطلاق الزغاريد، والهتاف " تحيا مصر.

300 كرتونة للعاملين بجامعة سوهاج

استقبلت جامعة سوهاج قافلة خيرية للتحالف الوطنى في الإطار الخدمي والإنساني لدعم المواطنين الأكثر احتياجاً،حيث تم توزيع 300 كرتونة غذائية وبطانية للعمالة بالمستشفى الجامعى الجديد