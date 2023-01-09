مبادرة ازرع.. تستهدف دعم وتدريب 100 ألف مزارع والقمح هدف رئيسي

«ازرع» مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لدعم صغار المزارعين، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق التحالف المبادرة بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات المعنية.

100 ألف مزارع من صغار المزارعين، تستهدفهم المبادرة و150 ألف فدان، تستهدف مبادرة ازرع استصلاحهم وزراعتهم بمحاصيل استراتيجية، وتضم 8 محافظات 5 منها في الصعيد، و3 في الوجه البحري.

محصول القمح مستهدف رئيسي من مبادرة ازرع في المحافظات، وتعمل المبادرة على توفير تقاوي عالية الجودة لاستصلاح الأراضي، وزيادة الإنتاجية، وتتضمن تدريب المزارعين على أحدث وسائل الإنتاج، وتقديم الدعم الفني.

وتستهدف المبادرة، النهوض بأحوال المزارع المصري، وتحقيق الأمن الغذائي للدولة.