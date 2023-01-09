مترجم إشارة بمؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي تنفيذا لتوجيهات الرئيس (صور)

ظهرت على منصة مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مترجمة للغة الإشارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وينعقد مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ركن مهم في عملية التنمية بالدولة، وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص.

وتعمل القطاعات الثلاث على تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر، إذ تمتلك مؤسسات المجتمع المدني كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة، تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، إضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور.