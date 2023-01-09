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ابن شقيق صلاح السعدني: عمي بخير ويمارس حياته بشكل طبيعي

كتب:

أحمد حسين صوان
11:52 م | الإثنين 09 يناير 2023
صلاح السعدني وابنه

صلاح السعدني وابنه

نفى الكاتب أكرم السعدني، ابن شقيق الفنان صلاح السعدني، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن وفاة الفنان صلاح السعدني، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، وأنّه يُمارس حياته بشكلٍ طبيعي، وذلك حسبما أكد لـ«الوطن».

وأعرب أكرم السعدني، عن استياءه الشديد من تداول هذه النوعية من الشائعات، التي تُثير مخاوف وقلق أسرته، وكذلك مُحبيه، مناشدًا بعدم المُساهمة في ترويج مثل هذه النوعية من الأخبار.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.