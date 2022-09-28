نبيلة عبيد عن تكريم صلاح السعدني في مهرجان الدراما: عشاقه بالملايين

قالت الفنانة نبيلة عبيد، إن التكريم الذي حظيت به من قِبل مهرجان القاهرة للدراما، أسعدها كثيرًا وأضفى السعادة على قلبها، خصوصًا وأن المهرجان مازال في انطلاقته الأولى، ويجمع عدد كبير من نجوم الفن وعشاق الدراما: «ده أحلى تكريم لأنه عن الإبداع، بالنسبة لي حاجة كبيرة أوي».

نبيلة عبيد: تكريمي في المهرجان أحلى حاجة

وأبدت سعادتها بتكريم الفنان صلاح السعدني، وتأكيدها أنه صاحب مشوار فني طويل، قدّم الكثير من الأعمال الناجحة والهادفة، وطالما أمتع جماهيره من خلال شخصيات وأدوار لا تنسى: «عشاقه بالملايين في كل مكان».

وعن القائمين على إدارة مهرجان القاهرة للدراما والذي يترأسه الفنان يحيى الفخراني، قالت نبيلة عبيد في تصريحات لـ«الوطن»، إن مهرجان الدراما في «إيد أمينة»، وتفكيرهم له قيمته واختياراتهم في محلها.

وانطلق مهرجان القاهرة للدراما، في نسخته الأولى الأربعاء الماضي، وتم تكريم عدد كبير من النجمات بخلاف نبيلة عبيد، بينهم نادية الجندي، سميحة أيوب، صفية العمري، يسرا، إلهام شاهين، ليلى علوي.

تكريم عدد من نجوم الفن

وشهد مسرح التكريم واقعة طريفة، وهي احتضان نجمة مصر نبيلة عبيد ونجمة الجماهير نادية الجندي لبعضهما البعض، وسط التصفيق الشديد من قبل الحضور، حيث مازحهما الفنان يحيى الفخراني قائلا: «دي مصالحة وطنية» - في إشارة منه للمنافسة الشديدة بين النجمتين في تسعينيات القرن الماضي والتي أثمرت عن عدد كبير من الأفلام الناجحة وتحقيقهما إيرادات في شباك التذاكر.

كما تكريم عدد من النجوم أبرزهم عبدالله مشرف، أمل إبراهيم، نعيم عيسى، محمد الأدنداني، فادية عكاشة، قيس عبدالفتاح، محمد فريد، عواطف حلمي، مصطفى الدمرداش.