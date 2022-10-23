عيد ميلاد صلاح السعدني.. الأرض وأغنية على الممر ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما

يحتفل الفنان القدير صلاح السعدني، بعيد ميلاده اليوم 23 أكتوبر، والذي قدم على مدار مشواره الفني ما يزيد عن 200 عمل ما بين السينما والدراما والمسرح والإذاعة، منذ بداية الستينيات من القرن الماضي حتى آخر أعماله على شاشة التليفزيون من خلال مسلسل القاصرات عام 2013، ليغيب بعدها بسبب ظروف صحية.

ومن أبرز الأعمال التي قدمها في عالم الدراما «أبنائي الأعزاء شكرًا، صيام صيام، وقال البحر، النوة، سفر الأحلام، الجوارح، الزوجة أول من يعلم، شارع المواردي، سنوات الشقاء والحب، الأصدقاء، حلم الجنوبي، أرابيسك، ليالي الحلمية، رجل في زمن العولمة، الناس في كفر عسكر، للثروة حسابات أخرى».

ميلاد صلاح السعدني 23 أكتوبر

وعلى شاشة السينما شارك الفنان صلاح السعدني في أفلام «الغول، مهمة صعبة جدًا، صراع الأحفاد، زمن حاتم زهران، ملف في الآداب، الموظفون في الأرض، الزمار، قضية عم أحمد، فوزية البرجوازية، جبروت امرأة، فتوة الناس الغلابة».

رصيده الفني يتجاوز 200 عمل

وتم اختيار فيلمين للفنان صلاح السعدني، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، وتستعرضهما «الوطن» من خلال السطور التالية:

الأرض

عام 1970 شارك صلاح السعدني في فيلم الأرض، للكاتب عبدالرحمن الشرقاوي، إخراج يوسف شاهين، بطولة محمود المليجي، نجوى إبراهيم، عزت العلايلي، يحيى شاهين، حمدي أحمد.

أغنية على الممر

عام 1972 شارك في فيلم أغنية على الممر، للكاتب علي سالم، إخراج علي عبدالخالق، بطولة محمود مرسي، محمود ياسين، مديحة كامل، صلاح قابيل، أحمد مرعي.