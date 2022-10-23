آخر ظهور للفنان صلاح السعدني بعد ابتعاده عن الفن.. صورة مع نجله على الشاطئ

يحتفل الفنان صلاح السعدني، اليوم، بعيد ميلاده الـ 79، وكان الفنان اختفى عن الوسط الفني منذ 9 سنوات، وكان آخر أعماله الدرامية مسلسل «القاصرات» في عام 2013 .

آخر ظهور لـ صلاح السعدني

ويعتبر آخر ظهور للفنان صلاح السعدني، العام الماضي، وتحديدًا في شهر أغسطس الماضي، بعدما انتشرت شائعات تفيد وفاته، وخرج نجله الفنان أحمد السعدني لينفي الأمر بصورة نشرها معه، وظهر عليه علامات تقدم السن، إذ يمكث «العمدة» في منزله وسط أبنائه وعائلته.

وكرّم مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى، الفنان القدير صلاح السعدني، رغم غيابه عن المهرجان، لكنه لم يحضر المهرجان، وأكد الفنان أشرف عبد الباقي، أنّ هناك وفدًا من نقابة المهن التمثيلية سيحتفلون معه في منزله.

مسلسل القاصرات لـ صلاح السعدني

يعتبر مسلسل القاصرات آخر أعمال الفنان صلاح السعدني، مع المخرج مجدي أبو عميرة، ومن تأليف سماح الحريري، ويتناول المسلسل زواج القاصرات الذي يعد من أكثر العادات الخاطئة التي مازالت تحدث في أجواء الصعيد ، وما يترتب عليه من آثار سلبية على المستوى الاجتماعي والإنساني.