السيطرة على حريق نشب في منزل مكون من طابقين بكفر الشيخ

شب حريق هائل داخل منزل مكون من طابقين بقرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق، والسيطرة عليه، من رجال الحماية المدنية.

تفاصيل واقعة الحريق

البداية كانت بتلقي اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بنشوب حريق بقرية شباس الشهداء بمنزل مكون من طابقين، ليجري الدفع بأكثر من 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وفصل التيار الكهربائي عن جزء من القرية، حتى تم فصل الكهرباء عن المنزل والمنازل المجاورة له، حتى لا تمتد النيران لهم.

إخماد الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بكفر الشيخ بمعاونة أهالي القرية، من السيطرة على الحريق بعد ساعات قليلة من اشتعاله، ويفحص رجال الأدلة الجنائية المنزل لمعرفة سبب اشتعال النيران به، للوقوف على سبب الحريق.