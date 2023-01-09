المتطوعون.. كلمة السر في مسيرة التحالف الوطني

جيش هائل تتفرع عنه فرق متعددة من المتطوعين، يعملون تحت راية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، باعتباره كياناً آمناً للتطوع بمسئولية وطنية، حتى أصبح لمتطوعى كيانات التحالف الدور الرائد فى كل حدث عظيم.

ويؤكد التحالف دوماً أهمية دور المتطوعين فى أنشطته، تحت شعار: «ليس بشرف أعظم من خدمة الوطن فى كل حتة فى مصر ونكون جنب أهالينا».

آخر محطة وصل إليها قطار المتطوعين قبل أيام كانت قرية أم دومة بمركز طما فى محافظة سوهاج، تزامناً مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمحافظة لافتتاح مشروعات تنموية، ووفق بيان للتحالف على صفحته على «فيس بوك»: «كان لمتطوعى التحالف دور كبير فى تنظيم الحدث الرئاسى الخاص بزيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للقرية».

وبعد نجاح اصطفاف التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، انطلق متطوعو التحالف ليستكملوا مهمتهم ويجوبوا كل قرى ونجوع محافظة سوهاج لتوصيل المساعدات إلى مستحقيها فى منازلهم، لا يعجزهم حلول ليل ولا يمنعهم بعد مكان.

وخلال الـ٣ شهور الماضية، انطلق قطار خير قوافل «ستر وعافية» للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وكانت محطته الأولى من بلد المواويل سوهاج، ومع زيارة الرئيس لقرية أم دومة بسوهاج، عاد قطار الخير مرة أخرى إلى محافظة سوهاج من خلال وجوده فى قرية أم دومة بمركز طما، ليختتم الرحلة الـ١٦ من رحلات الخير فى ٢٠٢٢، ويستعد لقوافل عام 2023.