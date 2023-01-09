الفيوم.. قوافل التحالف الوطني تكشف على 9 آلاف مريض وتعيد تأهيل 1170 منزلا

منسق «حياة كريمة»: نتعاون مع «التحالف» فى مشروعات عديدة لدعم الأسر الأوْلى بالرعاية

قال الدكتور عماد عادل، المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة بالفيوم، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن التحالف الوطنى للجمعيات الأهلية يقوم بعمل عظيم فى محافظة الفيوم، أنجز خلاله إنجازات كبيرة لتوفير «حياة كريمة» للأهالى والأسر الأوْلى بالرعاية، وذلك بالاشتراك مع المبادرة الرئاسية.

وأضاف «عادل» أن أبرز جهود التحالف الوطنى للجمعيات الأهلية تمثَّل فى تنظيم العديد من القوافل الطبية، التى جرى توقيع الكشف خلالها على أكثر من 9 آلاف و883 مريضاً ومريضة، فضلاً عن إعادة تأهيل 1170 منزلاً، وتوزيع أثاث متكامل على 165 أسرة من الأسر الأوْلى بالرعاية.

وأِشار إلى أنّه فيما يخص القوافل الطبية التى نظمها التحالف على مدار الأشهر القليلة الماضية، فقد ضمت قافلة تنموية وطبية شاملة بقرية المحمودية بمركز إطسا تم توقيع الكشف الطبى خلالها على 1800 حالة، وأخرى بقرية سرسنا بمركز طامية تم توقيع الكشف الطبى خلالها على 1886 حالة، وأخرى بقرية قلهانة بمركز إطسا تم توقيع الكشف الطبى خلالها على 1589 حالة، وفى قرية مطول بمركز إطسا تم توقيع الكشف الطبى خلالها على 2752 حالة، وقافلة بقرية حنا حبيب بمركز يوسف الصديق تم توقيع الكشف الطبى خلالها على 620 حالة، وقافلة طبية بقرية الحسينية بمركز إطسا تم توقيع الكشف الطبى على 210 حالات، وقافلة طبية بقرية عبدربه بمركز إطسا تم توقيع الكشف الطبى على 270 حالة، وقافلة طبية بقرية أبهيت بمركز سنورس تم توقيع الكشف خلالها على 756 حالة.

وأوضح قائلاً إن التحالف الوطنى للجمعيات الأهلية تولى إعادة تطوير وتأهيل ورفع كفاءة 1170 منزلاً فى مركزى إطسا ويوسف الصديق اللذين تشملهما المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى مرحلتها الأولى، من خلال جمعيات «الأورمان، ومصر الخير، وصناع الخير» بينها 616 منزلاً فى قرى مركز إطسا، و554 فى مركز يوسف الصديق.

وأقامت جمعية الأورمان أول معرض للأثاث، ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية، جرى خلاله توزيع أثاث وأجهزة على 165 أسرة من الأسر الأوْلى بالرعاية فى قرى السعدة، ودفنو، والسلام، وزكريا، وأبوصير.