أحمد السعدني: والدي بخير.. وإن شاء الله تنشل يا اللي كتبت إشاعة

نفى الفنان أحمد السعدني الشائعة المتداولة حول وفاة والده الفنان القدير صلاح السعدني، والتي أطلقها أحد الأشخاص عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب السعدني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «أبويا بخير الحمد لله، إن شاء الله تنشل يالي كتبت إشاعة».

والفنان صلاح السعدني من أبرز نجوم الدراما المصرية وقدم أعمالا مصرية خالدة أبرزها مسلسل «ليالي الحلمية» والتي قدم فيها شخصية سليمان باشا غانم وأيضًا مسلسل «أرابيسك» والتي قدم فيها شخصية حسن أرابيسك وهو مواليد 23 أكتوبر 1943 ويبلغ من العمر 79 عاما وحاصل على بكالوريوس زراعة مثل أبرز نجوم جيله عادل إمام ومحمود عبدالعزيز وهو ينتمي لأصول ريفية وهو شقيق الكاتب الصحفى الراحل محمود السعدني.