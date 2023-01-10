موجة طقس سيئ وأمطار بالمحافظات ثاني أيام شهر طوبة.. الحرارة تصل 6

تشهد حالة الطقس اليوم في المحافظات استمرار فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق مع طقس غائم جزئيا مائل البردة ليلاً ونهاراً، وسط توقعات بسقوط أمطار خلال الأسبوع المقبل، حيث تنخفض درجة الحرارة على أغلب الأنحاء مع نشاط لحركة الرياح على مدار اليوم وتكون الشبورة المائية الكثيفة التي تعمل على حجب الرؤية الأفقية، حيث حذرت الأرصاد الجوية بتوخي الحذر أثناء القيادة صباحا.

حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار تشير التوقعات إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على محافظات السواحل الشمالية «مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة»، ما يؤدي إلى سقوط أمطار بنسب متفاوتة على مدار اليوم تصل إلى 30%، كما تشهد أيضا جنوب سيناء ووسط سيناء ومدن القناة سقوط أمطار تتراوح ما بين 20 إلى 30%.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء في المحافظات

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى انحسار فرص سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وكذلك محافظات الصعيد، مع طقس بارد ليلا ونهارا.

أماكن سقوط الأمطار اليوم في المحافظات

وعن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم أوضح بيان الأرصاد الجوية تعرض مختلف المحافظات إلى ظاهرة تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر فيما ماعدا جنوب سيناء والبحر الأحمر ومحافظات جنوب الصعيد.

وفيما يتعلق بسرعة الرياح أوضحت الأرصاد أن سرعة الرياح تزداد في السواحل الشمالية الغربية حيث بلغت سرعتها 34 كيلو متر في الساعة فيما تقل في السواحل الشمالية الشرقية حيث بلغت 12 كيلو متر في الساعة.

وعن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر جاءت كالآتي:-

القاهرة الكبري والوجه البحري العظمى 19 والصغرى 13

شمال الصعيد العظمى 20 درجة، الصغري 8 درجات مئوية

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة مئوية وبلغت الصغري 11 درجة.

وانخفضت درجة الحرارة في شمال الصعيد حيث سجلت الصغرى في بعض المحافظات أقل من 10 درجات وهم" الوادي الجديد 6 درجات، أسيوط 7 درجات، المنيا 8 درجات.