واشنطن تدرس ضم ناقلات «سترايكر» إلى حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا

تدرس «واشنطن» ضم ناقلات جند مدرعة حديثة من طراز «سترايكر» إلى حزمة جديدة من المساعدات الأمريكية العسكرية لأوكرانيا، والتي يمكن الإعلان عنها الأسبوع المقبل، وفقا لما ذكرته صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية.

ونقلت «بوليتيكو»عن مصدرين مطلعين، أن الجيش الأوكراني يحتاج إلى مركبات مدرعة لصد هجوم الربيع المتوقع من الجانب الروسي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

«البنتاجون»: واشنطن ستدرب 500 جندي أوكراني في أوروبا كل شهر

وفي سياق متصل، سينطلق التدريب الموسع الذي أعلنت عنه «واشنطن» للجيش الأوكراني في أوروبا، في يناير الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» باتريك رايدر، قال في وقت سابق، إن بلاده ستدرب 500 جندي أوكراني في أوروبا كل شهر.

وتواجه وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» صعوبات في تزويد «كييف» بأنظمة استطلاع وضرب نموذجية للتصدي للطائرات المسيرة من طراز«فامبير»، وفقا لما كشفه ممثلون عن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت وسائل إعلام امريكية، إن «واشنطن» وعدت بتوريد «فامبير» في أغسطس 2022، مشيرة إلى أن الوزارة الأمريكية وقعت عقدا مع شركة التصنيع «إل 3 هاريس تكنولوجيز» في ديسمبر العام الماضي.

وبلغ حجم العقد حوالي 40 مليون دولار، وهو ما لا يكفي للكميات الكبيرة، فيما أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إلى أن «واشنطن» ستسلم 4 مجمعات «فامبير» إلى أوكرانيا، في موعد لا يتجاوز منتصف العام الجاري، مضيفة أن 10 أنظمة أخرى من النوع ذاته ستكون تحت تصرف أوكرانيا بحلول نهاية 2023.

وقالت «واشنطن»، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة تتابع باهتمام القرارات الصينية ردا على أي طلبات روسية بشأن المساعدة الأمنية، مشيرة على لسان المتحدث باسم الخارجية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الصين بأنها ستتحمل التكاليف في حال قدمت مساعدات أمنية لـ«موسكو» أو في حال مساعدتها في التهرب من العقوبات المفروضة ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.

من جانبه، أشار ممثل رفيع المستوى بـ«البنتاجون»، تعقيبا على مناورات الطيران التكتيكية المشتركة المقبلة بين روسيا وبيلاروس في الفترة من 16 يناير إلى 1 فبراير المقبل،، إلى أن الوزارة الأمريكية لا ترى أي نية لـ«مينسك» دخول الأزمة في أوكرانيا.

كندا تشتري 88 مقاتلة «إف-35» في أكبر استثمار منذ 30 عاما

وفي كندا، أعلنت الحكومة، شراء 88 مقاتلة أمريكية «إف-35» في أكبر استثمار منذ 30 عاما، لتجديد أسطولها القديم بمبلغ 19 مليار دولار كندي «13.2 مليار يورو»، وقالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، خلال مؤتمر صحفي، إن المشروع له أهمية كبرى في الوقت الذي تخيم على العالم الشكوك مع الأزمة الأوكرانية، ومواقف الصين الحازمة بشكل متزايد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ونص الاتفاق المبرم مع الولياات المتحدة الأمريكية، ومجموعتي «لوكهيد مارتن» و«برات اند ويتني» الأمريكيتين على تسليم أولى الطائرات في 2026 والأسطول بأكمله بين 2032 و2034.