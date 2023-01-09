أوكرانيا: القوات الروسية شنت 31 غارة جوية خلال 24 ساعة

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنّ القوات الروسية، شنت 7 ضربات صاروخية و 31 غارة جوية، واستخدموا نظام الصواريخِ المتعدد 73 مرة، أمس الأحد.

وأشارت «الأركان العامة» الأوكرانية، إلى أنّ لواء الاستطلاع المنفصل 127 في الجيش الروسي، المنتشر في مدينة «سيفاستوبول»، يفكر في إنهاء الأزمة بأي شروط، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

القوات الأوكرانية تطلق 5 قذائف من عيار 152 ملم على «كشتانوفوي»

من جانبه، قال رئيس حركة «نحن مع روسيا»، عضو المجلس الرئيسي لإدارة «زابوريجيا»، فلاديمير روجوف، لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إنّ القوات الأوكرانية تستعد لعبور نهر دنيبر بالقرب من خزان كاخوفكا.

وأطلقت القوات الأوكرانية، مساء أمس الأحد، 5 قذائف من عيار 152 ملم على قرية «كشتانوفوي»، وفقا لما ذكرته سلطات جمهورية «دونيتسك» الشعبية التي ضمتها «موسكو» على إثر استفتاء في 2022، إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

وفي وقت سابق، تصدت القوات الأوكرانية، لهجمات روسيا المتواصلة على مدينة «باخموت» شرقي أوكرانيا، وفقا لما أعلنه الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي أشار إلى احتفاظ قواته بمواقعها في «سوليدار» في ظروف صعبة جدا.

نائب أيرلندي: شعوب أوروبا تريد السلام على عكس زعمائها

من جانبه، قال النائب الأيرلندي، عضو البرلمان الأوروبي، ميك والاس، إنّ شعوب أوروبا، على عكس زعماء بلدانهم يريدون السلام، مضيفا عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات «تويتر»، إنّ إمبراطوريتا حلف شمال الأطلسي «الناتو» و«الاتحاد الأوروبي» يريدون الحرب، لكن الأوروبيين يريدون السلام.

وفي ألمانيا، ذكرت صحيفة «بيلد» عن استطلاع أجراها معهد أبحاث الرأي العام «إنسا»، أن نحو ثلثي الألمان يريدون استقالة وزيرة الدفاع كريستينا لامبرخت، وأظهرت النتائج أنّ 64% من المشاركين يعتقدون أن المسؤولة يجب عليها الاستقالة مقابل 15% يريدون بقائها.