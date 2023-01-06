السفير الروسي لدى أمريكا: واشنطن لا تريد تسوية سياسية في أوكرانيا

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية أناتولي أنتونوف، إن «واشنطن» لا تريد تسوية سياسية حول أوكرانيا، مضيفا إن إدارة الرئيس جو بايدن، بتصرفاتها تحفز الراديكاليين الأوكرانيين على أفعال رهيبة جديدة.

وأشار أنتونوف، إلى أن مع كل مساعدات عسكرية جديدة من الولايات المتحدة، يشعر المتطرفون في أوكرانيا بحصانة أكبر من أي وقت مضى، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوتسي» الروسية للأنباء.

قالت روسيا، على لسان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، رئيس البلاد السابق، دميتري مدفيديف، إن «موسكو»، ستواصل التحدث مع أعدائها بلغة القوة.

وأضاف مدفيديف، أن إرسال فرقاطة «الأميرال جورشكوف» على متنها «صواريخ تسيركون» على بعد 100 ميل من شواطئ حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بالقرب من «نهر بوتوماك» هدية رئيسية في رأس السنة.

مدفيديف: «موسكو» ستقوم بإنتاج كميات أكثر من السلاح الحديث

وأشار المسؤول الروسي، إلى أن «موسكو» ستقوم بإنتاج كميات أكثر من السلاح الحديث، وأوضح مدفيديف، أن بواسطته الأسلحة ستقوم بلاده بسحق ا«الجيفة النازية» التي ظهرت بفضل «النالتو» في القرن الـ21.

من جانبه، قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، إنه تصرف بشكل إنساني، بإيعازه بإعادة كلب من فصيلة «بيتبول» تم العثور عليه في «آزوفستال» بمدينة ماريوبول الواقعة على الساحل السمالي لبحر آزوف، إلى صاحبته العسكرية الأوكرانية إيرينا سيريك، التي استسلمت للقوات الروسية في المدينة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال في وقت سابق، إن الأزمة الأوكرانية وصلت إلى نقطة هامة حرجة، مشيرا أمام الصحفيين بـ«البيت الأبيض»، إلى أنه على الغرب فعل كل ما في وسعه لمساعدة »كييف».

بدوره، أوضح نائب ممثل روسيا لدى منظمة «الأمم المتحدة» دميتري بوليانسكي، تعليقا على رفض أوكرانيا لهدنة موسكو المؤقتة، أن «كييف» مستعدة للتضحية بشعبها وبلدها من أجل ألعاب الغرب الجيوسياسية، مشيرا عبر «تويتر»، إلى مجرمين قوميين لا يرحمون ومستعدون للتضحية ببلدهم وشعبهم من أجل الألعاب الجيوسياسية الغربية.

من جانبه، قال السياسي، زعيم حزب «الوطنيين» الفرنسي، فلوريان فيليبو، إن قرار الرئيس إيمانويل ماكرون بتسليم مدرعات من طراز «أيه إم أكس 10 آر سي» إلى أوكرانيا، ضربا من الجنون، مضيفا عبر «تويتر»، إن الأمر سيطيل الأزمة الأوكرانية وسيجرد جيش بلاده بشكل أكثر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الهند: أوكرانيا ليست من بين الدول المدعوة لحضور قمة الـ20 بـ «نيودلهي»

وفي الهند، قالت وزارة الخارجية، إن أوكرانيا ليست من بين الدول المدعوة لحضور قمة مجموعة الـ20، المقررة في العاصمة «نيودلهي» في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر المقبل، التي ستشارك فيها مصر والإمارات وسلطنة عمان.