كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 60 ألف إصابة بكورونا بينها 53 من الصين

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، 60 ألفا و41 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 87 حالة وافدة من الخارج، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 29 مليونا و599 ألفا و747 حالة.

44 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأشارت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى أن من بين الإصابات الوافدة، 53 حالة «61 %» من الصين، مضيفة أن البلاد سجلت 44 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 32 ألف و669 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.