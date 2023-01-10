السلطات الهندية تفتش طائرة روسية بعد الاشتباه في وجود عبوة ناسفة على متنها

أعلن «مطار جامنجار»، الهندي، عدم عثور السلطات على أي عبوات مشبوهة على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الروسية «أزور إير»، التي هبطت اضطراريا في ولاية جوجارات، غرب الهند، بعد أنباء عن احتمال وجود عبوة ناسفة على متنها.

وكان على متن الطائرة، 236 راكبًا و8 من أفراد الطاقم على متن الطائرة، فيما قال «مطار جامنجار»، إنه من المتوقع أن تغادر الرحلة في وقت ما بين الساعة 10:30 صباحًا و11 صباحًا، ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.