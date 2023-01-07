أبرز 8 أحداث عالمية في 24 ساعة.. هبوط طائرة يابانية اضطراريا بسبب «قنبلة»

شهد عدد من الدول خلال الساعات 24 الماضية 8 أحداث تنوعت ما بين سياسية وأمنية، كان من أهمها هبوط طائرة يايانية اضطراريا في مطار «تشوبو سنترير» الدولي بسبب تهديد بوجود قنبلة.

وهبطت رحلة شركة الطيران الاقتصادي «جيت ستار»، صباح اليوم السبت، اضطراريا في مطار «تشوبو سنترير» الدولي في محافظة «آيتشي» وسط اليابان، بسبب تهديد بوجود قنبلة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام يابانية.

الطائرة كانت تقل 136 راكبا و6 من أفراد الطاقم

وكانت الطائرة التي كانت تقل 136 راكبا و6 من أفراد الطاقم متجهة من مطار «ناريتا» الدولي بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو إلى «فوكوكا» جنوب غرب اليابان.

وقامت الشرطة اليابانية، بتفتيش الطائرة، فيما أشارت هيئة الإذاعة الوطنية اليابانية «إن أتش كيه»، إلى إصابة 5 أشخاص أثناء عملية الإجلاء من الطائرة.

وقالت مصادر، إن مطار «ناريتا» تلقى مكالمة من ألمانيا في حوالي الساعة 6:20 صباحًا بالتوقيت المحلي، وقال شخص صوت رجل باللغة الإنجليزية إنه زرع قنبلة بلاستيكية تزن 100 كيلوجرام في غرفة الشحن بالطائرة، فيما لم تعثر الشرطة على أي جسم مشبوه حتى الآن.

وأغلقت السلطات اليابانية مدرج المطار، وبعد عدة ساعات استؤنفت الأعمال في المطار.

وفي الجزائر، لقى 8 أشخاص مصرعهم جراء حادث اصطدام سيارة بشاحنة ذات مقطورة بالطريق الوطني رقم 78 بمنطقة الضاية بولاية «باتنة» الواقعة شرقي البلاد.

الرئيس التونسي يناقش مع وزيرة العدل تطبيق القانون على المتجاوزين

وناقش الرئيس التونسي قيس سعيد، عصر أمس الجمعة، بقصر قرطاج، مع وزيري العدل ليلى جفال، والداخلية توفيق شرف الدين، عددا من القضايا المتصلة بالوضع العام في البلاد وتطبيق القانون على كل من يتجاوزه.

وجدد «سعيد» تأكيده على أن الأفعال التي يأتيها البعض ترتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة التونسية الداخلي والخارجي، موضحا أنها جريمة لا علاقة لها لا بحرية الفكر ولا بحرية التعبير.

توقف عمل سفارة فنزويلا في أمريكا

وفي فنزويلا، أعلنت سفارة «كركاس» لدى الولايات المتحدة توقفها التام عن أعمالها اعتبارًا من 5 يناير الجاري على خلفية حل حكومة خوان جوايدو المؤقتة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأعربت السفارة الفنزويلية، عن أسفها بشدة لتأثير القرار على مواطنيها في الولايات المتحدة، موضحة أن القرار اتخذ من قبل غالبية نواب الجمعية الوطنية «البرلمان»، المنتخبة في عام 2015.

وفي عام 2019 ، أصبحت عدة بعثات دبلوماسية لفنزويلا في الولايات المتحدة تحت سيطرة ممثلي خوان جوايدو، الذي أعلنه البرلمان الفنزويلي كرئيس مؤقت للبلاد.

وفي أواخر ديسمبر الماضي، أعلنت المعارضة، في جلسة استماع ثانية، حل الحكومة المؤقتة التي نصبت نفسها برئاسة خوان جوايدو، منذ 2019، وقال سكرتير «البرلمان» الفنزويلي خوسيه فيجيريدو، إن مجموع الأصوات 72 صوتا مؤيدا لحل الحكومة، و29 معارضا و8 امتنعوا عن التصويت.

من جانبه، دعا كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الجمهوري جيم ريش، مجلس الأمن الدولي لتجاهل حق النقض الروسي «الفيتو» والسماح بتجديد آلية المساعدات لسوريا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

برقيتا عزاء من القيادة السعودية للعاهل الأردني في وفاة الدكتور المجالي

وفي السعودية، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، رئيس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء ومواساة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في وفاة الدكتور عبد السلام المجالي رئيس الوزراء الأردني الأسبق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

اقتصاديا، بلغت الأسعار العالمية للمنتجات الغذائية، مستويات قياسية في العام الماضي 2022، وقالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، المعروفة باسم «الفاو»، إن أسعار القمح والذرة العالمية بلغت مستويات قياسية.

وأشارت «الفاو»، إلى أن سعر طن القمح في السوق الأوروبية، كان مطلع العام الماضي 270 يورو، ليصل إلى نحو 315 يورو نهاية ديسمبر الماضي، أي بنسبة تقارب 17% على أساس سنوي، موضحة أن أسعار اللحوم والألبان وصلت إلى أعلى مستوياتها السنوية منذ العام 1990.