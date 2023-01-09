لحظات من الرعب.. باب طائرة ركاب روسية يفتح فجأة في الجو «فيديو»

عاش ركاب طائرة روسية لحظات من الرعب، اليوم، بعدما فتح باب خلفي في المركبة الجوية، ما أدى إلى تطاير الأمتعة والقبعات، بسبب الرياح القوية.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الطائرة التي كان على متنها 25 راكبا، واجهت هذه المشكلة، عندما كانت تقلع من أبرد منطقة في العالم، ومن المعروف علميا أن باب الطائرة لا يمكن أن يفتح عندما تكون تبدأ في التحليق، بسبب عامل الضغط، لكن يبدو أن الطائرة الروسية كانت في علو منخفض، لأنها أقلعت بالكاد ولم تصل إلى ارتفاع كبير.

وفي هذا الصدد، أظهر مقطع فيديو حالة من الفوضى بين الركاب، وذلك بعدما أقلعت الطائرة التي يطلق عليها «إيرو أنتونوف» من مطار مدينة ماغان في منطقة ياقوتيسك، شرقي سيبيريا، حيث تبلغ الحرارة 41 درجة مئوية تحت الصفر.

ورغم البرودة الكبيرة الناجمة عن فتح الباب، سارع قائد الطائرة في الهبوط بشكل اضطراري، دون وقوع إصابات، والباب الذي فتح أثناء التحليق، يتم استخدامه عادة بغرض الشحن، في حين يفترض أن يقوم طاقم الطائرة بإغلاقه على نحو محكم.

السلطات الروسية ستبدأ التحقيق

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن السلطات الروسية ستجري تحقيقا بشأن الواقعة، لمعرفة السبب، حيث إن فتح الباب كاد أن يتسبب في حدوث كارثة إنسانية. يشار إلى أن طائرة الركاب المدنية تحلق عادة على ارتفاع يتراوح بين 10 و12 ألف متر، وفي هذا الارتفاع، لا يمكن أن يفتح الباب بسبب الضغط.