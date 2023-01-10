تنمية الصعيد.. محطة معالجة ثلاثية بالغردقة بطاقة 90 ألف متر مكعب يوميا

شهدت محافظة البحر الأحمر تطورًا كبيرًا في شبكة المرافق ومنظومة الصرف الصحي في ظل اهتمام الدولة بالمشروعات القومية الكبرى ضمن خطة تنمية الصعيد، وجاءت محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بالغردقة بطاقة 90 ألف متر يوميا.

محطة المعالجة الثلاثية بالغردقة

وكشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر عن تفاصيل المحطة، مشددًا على أنها إحدى مشروعات التنمية المستدامة للدولة بتكلفة حوالي 875 مليون جنيه، بطاقة 90 الف متر مكعب يوميا وتضم 12 حوضًا.

ولفت «حنفي» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن المحطة تهدف إلى استغلال المياه المعالجة الثلاثية في زراعة الغابات الشجرية بالطريق الدائري شمال مدينة الغردقة.

إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة

وأضاف المحافظ أن محطة المعالجة الثلاثية بالغردقة انشأتها الدولة بهدف خدمة المواطنين وتوفير بيئة نظيفة ومتكاملة الخدمات والمرافق حيث تخصيص المياه المعالجة، طبقًا للمواصفات الفنية المطلوبة لإعادة استخدام المياه المعالجة في زراعة ثلاثة آلاف فدان لزراعة نبات الجوجوبا والجيتروفا ذات القيمة الاقتصادية العالية.

وأكد أن مدن البحر الأحمر شهدت تطورًا كبيرًا في شبكة المرافق بهدف خدمة المواطنين، وسط بيئة نظيفة ومتكاملة الخدمات والمرافق في ظل اهتمام الدولة بتنمية الصعيد.