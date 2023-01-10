انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي في البحر الأحمر

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي، للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023، بمدارس البحر الأحمر، في مادة اللغة العربية، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، ومن المقرر أن تستمر حتى الأحد المقبل.

وكيل الوزارة يتفقد مدارس الغردقة

وأدى الطلاب الامتحان في الثامنة صباحًا في مادة اللغة العربية، بينما تفقد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر عددًا من مدارس الغردقة، للاطمئنان على حُسن سير الامتحانات داخل اللجان وعدم وجود أي شكاوى منها، وضرورة تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان.

منع استخدام المحمول في الامتحانات

وشدد وكيل تعليم البحر الأحمر على الالتزام بالضوابط والتعليمات الامتحانية الواردة من الوزارة، ومنع استخدام المحمول سواء من الطالب أو المعلم أثناء تواجدههم داخل اللجنة، مؤكداً في بيان صحفي ضرورة إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر عبر الصفحة الرسمية جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 للصفين الأول والثاني الإعدادي، والذي يبدأ من 10 يناير، ويستمر إلى 15 من نفس الشهر.