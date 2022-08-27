مد فترة التحويلات بين مدارس البحر الأحمر حتى نهاية أغسطس الجاري

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم السبت، مد فترة التحويلات بين المدارس بمختلف المحافظات حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، تحت إشراف هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

مد فترة التحويلات بمدارس البحر الأحمر

وكشف هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم مد فترة التحويلات بمدارس البحر الأحمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، وذلك في إطار سعي وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير كافة المقومات اللازمة لذلك، للتسهيل على كافة أولياء الأمور تحت رعاية وزير التربية والتعليم.

زيارة وكيل وزارة التربية والتعليم للمخازن

وفي سياق آخر، أجرى هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم، زيارة تفقدية لمخازن المديرية، لتفقد سير العمل ومتابعة موقف تسليم الكتب الدراسية للعام الدراسي القادم 2023، لجميع المراحل التعليمية المختلفة ونسبة توزيعها بالإدارات، يرافقه أشرف فرج الله، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، مشددا على ضرورة الانتهاء من استلام مخصصات الكتب من مخازن الوزارة قبل بدء العام الدراسي الجديد.