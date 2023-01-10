كيف تربح 5 آلاف جنيه شهريا من ودائع بنك مصر؟

دخلت أسعار الفائدة على الودائع في بنك مصر، حيز التنفيذ اعتباراً من 4 يناير الجاري، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة نهاية ديسمبر 3% على الإيداع والإقراض.

جدول أسعار الفائدة الجديد

وبحسب جدول أسعار الفائدة الجديد في بنك مصر، يحصل أصحاب الودائع ممن يودعون مدخراتهم لمدة شهر وأقل من شهرين بإجمالي مبالغ تتراوح بين 500 جنيه إلى مليون جنيه على عائد 5.375%، ويوفر نفس العائد للودائع لمدة شهرين وأقل من 3 أشهر.

كيف تربح من ودائع بنك مصر يناير 2023؟

ويمكن لصاحب الوديعة بـ100 ألف جنيه الحصول على 5 آلاف جنيه في الشهر و15 ألف جنيه للوديعة بـ300 ألف جنيه، ويقدم البنك كذلك حال إيداعها من 3 أشهر وأقل من 6 أشهر على عائد 5.125 ويوفر للودائع التي تتراوح مدتها بين الـ6 أشهر والأقل من سنة على عائد 4.875.

يُذكر أنَّ بنكي الأهلي المصري ومصر شهادات ذات العائد المرتفع، لمدة عام واحد فقط، بعائد شهري يصل إلى 22.5% والعائد سنوياً بفائدة 25%.