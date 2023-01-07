نجاح غير مسبوق.. 91 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ25% في أقل من 4 أيام

سجلت حصيلة الشهادات الجديدة ارتفاعا ملحوظا بنهاية تعاملات اليوم السبت، لتتجاوز 91 مليار جنيه للبنكين المصدرين للشهادة، ما يؤكد نجاح غير مسبوق للوعاء الإدخاري الأعلى عائد بالسوق المحلي.

حصيلة بالمليارات خلال أيام

ووفقاً لمصادر مصرفية مطلعة، فإنَّ شهادات الـ25% عائد سنوي، والـ22.5% عائد شهري الصادرة عن أكبر مصرفين حكوميين، ومدتها عام، التي أعلن طرحها يوم الأربعاء الماضي، نجحت في جذب حصيلة بالمليارات خلال أيام قليلة.

«الإتربي» يكشف أسباب طرح الشهادات البلاتينية

وتستهدف الشهادات البلاتينية ذات العائد المرتفع، امتصاص السيولة من السوق المحلية، وتوجيهها لقنوات الإدخار المصرفي، ما سيساهم في الحد من معدلات التضخم، وتخفيض الأسعار، والتصدي للدولرة، بجذب استثمارات بالعملة المحلية الجنيه، وفقاً لتصريحات إعلامية لرئيس بنك مصر محمد الإتربي.