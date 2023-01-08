فروع بنكي الأهلي ومصر مفتوحة لطلب شهادات الـ25% رغم العطلة الرسمية

تواصل فروع بنكي الأهلي المصري ومصر، في مختلف محافظات الجمهورية، عملها اليوم الأحد، تنفيذا لقرار مجلس إدارة البنكين الأكبر في مصر، بمواصلة العمل خلال عطلتي الجمعة والأحد، رغم تعطيل العمل رسميا من قبل مجلس الوزراء في وحدات الجهاز الإداري للدولة، بمناسبة عيد الميلاد.

عشرات الفروع مفتوحة اليوم

وتستقبل عشرات الفروع التابعة للبنكين الحكوميين، طلبات شراء شهادتي الـ22.5% والـ25%، بعد طرحهما الأربعاء الماضي، في وقتٍ حقق البنكان حصيلة قاربت الـ100 مليار جنيه في أول 4 أيام من الطرح، بحسب مصادر مصرفية مطلعة.

شهادتان لمدة عام

وطُرحت شهادة الـ25% في البنك الأهلي المصري باسم «البلاتينية الجديدة»، في حين سُميت في بنك مصر «شهادة طلعت حرب»، ويصرف عائدها سنويا، ومدتها عام واحد، للقصر والبالغين، المصريين والأجانب، في حين يصرف عائد شهادة الـ22.5% شهريا، لمدة عام واحد أيضا.

الأعلى عائدا في القطاع المصرفي

وتعتبر الشهادتين، هما الأعلى عائدا في القطاع المصرفي، تليهما في العائد شهادة الـ17.25% المطروحة في أغلب البنوك الأخرى لمدة 3 سنوات.

إصدار الشهادتين بطرق عديدة

ويمكن الاقتراض بضمان الشهادتين الجديدتين، وإصدارهما من الفروع وتطبيقات البنكين وماكينات الصراف الآلي، تيسيراً على العملاء، ولا يجوز كسر أي منهما واسترداد المبلغ، قبل مضي 6 أشهر من تاريخ اليوم التالي للإصدار.

ارتفاع سعر الفائدة على أذون الخزانة

وارتفع الخميس، العائد على أذون الخزانة المصرية، إلى 20.88% أجل عام واحد، من قبل البنك المركزي المصري، حيث طرح نيابة عن وزارة المالية، أدوات ديّن قصيرة الأجل «أذون خزانة» أجلي 6 أشهر و12 شهرا، بإجمالي 43.5 مليار جنيه.