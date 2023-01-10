توم هانكس عن مشاركة نجله في فيلم «A Man Called Otto»: يشبهني

يشارك ترومان هانكس نجل الممثل الأمريكي توم هانكس، والده في بطولة فيلم «A Man Called Otto»، إذ يؤدي دور النسخة الأصغر سنًا من الشخصية التي يلعبها والده ضمن أحداث الفيلم، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي حول العالم بحلول 13 يناير الجاري، وهو مأخوذ عن رواية بعنوان «A Man Called Ove» للكاتب فريدريك باكمان، والصادرة عام 2012.

وتحدث توم هانكس عن مشاركة ابنه في عمل يجمعهما للمرة الأولى، خلال العرض الخاص للفيلم مساء أمس، قائلًا: «بلا شك إنه أمر خاص بالنسبة لي، فأنا قمت بتغيير حفاضاته في وقت ما، والآن نعمل معًا، ولكن كان علي تجاوز كل ذلك، لقد تمّ اختياره لسبب محدد للغاية نحن نشبه بعضنا البعض، فهو الشخص الأنسب لتقديم نفس الشخصية في مرحلة عمرية أصغر»، وفقًا لما نشرته مجلة «بيبول» الأمريكية.

توم هانكس عن استمرار نجله في التمثيل: بعد مشاهدة الفيلم سيقرر

وعن استمرار نجله في التمثيل، أوضح هانكس: «الشيء الذي يعرفه كلانا: أنت لا تعرف ما إذا كنت قد قمت بعمل جيد، كل ما يمكنك فعله هو انتظار تلك اللحظة السريالية للغاية عندما تشاهد الفيلم، وفي ذلك الوقت سوف تقرر إذا كنت ستستمر أم سوف تتوقف».

تفاصيل فيلم «A Man Called Otto»

«A Man Called Otto»، هو الفيلم الثاني الذي تم تقديمه عن رواية «A Man Called Ove»، إذ يعتبر إعادة إنتاج للفيلم السويدي لعام 2015، الذي يحمل نفس الاسم من تأليف وإخراج هانيس هولم، بينما تولى إخراج النسخة الأمريكية المخرج مارك فورستر، ومن سيناريو ديفيد ماجي.

وتدور أحداث الفيلم حول رجل عجوز غاضب يدعى «أوتو أندرسون» يعيش في ضاحية بيتسبرج بولاية بنسلفانيا، وهو متمسك بالقواعد والروتين ، ويفخر كثيرًا بالحفاظ على نظام ونظافة مجتمعه، بينما يحاول تجاوز وفاة زوجته «سونيا»، حزنه على وفاتها يدفعه إلى محاولة الانتحار بشتى الوسائل دون جدوى، ولكن تنقلب حياته رأسا على عقب عندما تنتقل عائلة جديدة إلى المنزل المجاور.

وبجانب توم هانكس، يشارك في بطولة الفيلم عدد من نجوم هوليوود من بينهم ماريانا تريفينيو، راشيل كيلر، مانويل جارسيا ومانويل جارسيا رولفو، كاميرون بريتون ومايك بيربيجليا.