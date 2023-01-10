ظهور سمكة الراي في البحر الأحمر يلفت انتباه السياح الأجانب

لفتت سمكة «الراي اللاسعة» أنظار الأجانب من هواة الغطس من مختلف الجنسيات في شواطئ الغردقة، بجوار عدد من الكائنات البحرية النادرة في أعماق البحر الأحمر، إذ أنها من الأسماك النادرة، وظهورها يدل على نظافة البيئة البحرية.

ظهور سمكة الراي في الغردقة

وقال علي سعيد، مدرب غطس، إن عدد من السياح الأجانب رصدوا ظهور سمكة الراي النادرة، والتي غالبا تظهر شتاءً، في أثناء رحلة غطس بشواطيء الغردقة، مؤكدًا أن ظهورها يجذب السياح الأجانب.

وأوضح «سعيد»، أن السمكة تتواجد على أعماق تصل إلى 12 مترًا وهي تدفن نفسها في الرمال، وتظهر من ذيلها لأنه طويل، ويستمتع السياح برؤيتها، وهي تنفض نفسها من الرمال أثناء الحركة، ويفضل الابتعاد عنها بمسافة حتى لا تتعرض للضرب بذيلها الطويل.

السمكة طولها متر

ومن جانبه أشار حسن الطيب الخبير البحري ومؤسس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، أن السمكة تزن حوالي 2 كجم وطولها يتعدى يترواح من متر إلى مترين، وتمتلك أكبر دماغ سمكي في العالم.

وأضاف أن السمكة تعتبر من الثروات البحرية وتحظى بقيمة كبيرة في الأسواق العالمية، وظهورها بشواطئ الغردقة يدل على تعافي البيئة البحرية ونظافة الشواطئ.