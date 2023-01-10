تشييع جثمان طفل لقي مصرعه صعقا بالكهرباء داخل منزله في سوهاج

شيّع المئات من أهالي مركز طهطا، شمال محافظة سوهاج، جثمان تلميذ لقي مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء لهوه داخل منزله.

وصرحت جهات التحقيق المختصة بمركز طهطا بدفن تلميذ في المرحلة الابتدائية، عمره 12 سنة، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء لهوه داخل منزله، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

مصرع تلميذ صعقًا بالكهرباء

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ من المستشفى العام، بوصول «السيد م ا ا»، 12 سنة، تلميذ، جثة هامدة ادعاء صعق كهربائي.

وبالفحص تبين أنه أثناء لهوه بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية العارية، ما أدى إلى صعقه ووفاته.

لاشبهة جنائية

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية، نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.