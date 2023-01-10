مقتل شخص بطلق ناري بسبب خصومة ثأرية في أسيوط

قُتل شخص، صباح اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بطلق ناري، على طريق منقباد في محافظة أسيوط، بسبب خصومة ثأرية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الإيمان تحت تصرف النيابة.

بلاغ بمقتل شخص نتيحة خصومة ثأرية

وتلقى اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوجود جثة شخص على طريق منقباد بمحافظة أسيوط.

طلق ناري في الدماغ

وانتقلت قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث، وسيارة الإسعاف، إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين وجود جثة شخص يدعى«ص. ع. ع. ا»، يبلغ عمره 45 عامًا، مصاب بطلق ناري في الدماغ، على طريق منقباد في محافظة أسيوط.

وتبين من التحريات الأولية أن الحادث بسبب وجود ثأر بين المجني عليه وآخرين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

عقوبة القتل

وقال حسن عبداللطيف، المحامي في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، إن قضية القتل تختلف من واقعة إلى أخرى فهناك قتل عمد مع الإصرار والترصد وتصل عقوبتها للإعدام، وقتل خطأ غير معتمد بدون نية وتكون العقوبة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، وكل ما يحدد القضية هي ظروف الواقعة والمحضر المحرر له والسلاح المستخدم.