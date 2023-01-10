«الصحة» تطالب أولياء الأمور بالمشاركة في مبادرة الرعاية الأولية: تخدم صحة أطفالكم

وجّهت وزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة لأولياء الأمور، لحثّهم على المشاركة في مبادرة الرعاية الأولية، التي أطلقها رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، وتستهدف الأطفال منذ الولادة وحتى سن 5 سنوات.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنّ مبادرة الرعاية الأولية تعمل على تقديم مجموعة من الخدمات، كالتطعيمات الإجبارية للأطفال، وفحص هرموني الغدة الدرقية، وأمراض التمثيل الغذائي، وفحص الأمراض الوراثية في الحضانات، ومتابعة الطفل.

خدمات مبادرة الرعاية الأولية

وتابعت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي لها، أنّ مبادرة الرعاية الأولية، تستهدف صرف المغذيات الدقيقة، وصرف الألبان شبيهة لبن الأم، والألبان العلاجية.

طرق حماية الأطفال من الأمراض التنفسية فى الشتاء

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الصحة والسكان، تقرير رسمي آخر، أوضحت فيه طرق الوقاية وحماية الأطفال من الإصابة بالفيروسات التنفسية، لافتة إلى أهمية تعليم الأطفال بشكل مستمر غسيل الأيدي المستمر، والامتناع عن التقبيل.

ولفتت وزارة الصحة والسكان، إلى أنّه حال صعوبة التنفس أو زرقان الجلد، يجب التوجه الى المستشفى، ويفضل عدم ذهاب الأطفال إلى المدرسة حال إصابتهم، إذ يتنقل الفيروس من خلال التنفس، مطالبة المواطنين بالتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على التساؤلات والاستفسارات المختلفة من مصادرها الرسمية.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى الحرص على ارتداء ملابس ثقيلة، ويفضل أن تكون متعددة الطبقات للأطفال خلال هذه الفترة، لما نشهده من انخفاض درجة الحرارة، إضافة إلى الاهتمام بتناول الأطفال الأطعمة الصحية.