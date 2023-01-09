نصائح من «الصحة» للحماية من أمراض الشتاء: ارتدوا غطاء الرأس والأذنين

أصدرت وزارة الصحة والسكان، روشتة علاجية للمواطنين عند انخفاض درجة الحرارة خلال فصل الشتاء، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطن وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها: لحماية صحتك أثناء انخفاض درجة الحرارة في الشتاء لابد من أن تكون الملابس الخارجية واقية من الرياح والماء، وتغير الملابس المبللة، كالمعاطف والقفازات والجوارب في أسرع وقت ممكن.

وأكدت على أهمية ارتداء غطاء للرأس والأذنين ويفضل أن يكون مصنوعا من الصوف الثقيل أو الأقمشة الدافئة الأخرى الواقية من الرياح والماء لمنع تسرب درجة حرارة الجسم من الرأس والوجه والرقبة، ولمنع اصابة جلد الرأس بإصابات الصقيع.

سقوط الأمطار

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه خلال سقوط الأمطار، لابد من تجنب التواجد خارج المنزل، ولابد من تدفئة الجسم عن طريق تناول المشروبات الدافئة.

المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد

وعند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، أكدت وزارة الصحة والسكان أن المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات مثل تلك المسببة لنزلات البرد والإنفلونزا، ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة استشارة الطبيب قبل الحصول على المضادات الحيوية.

كما طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا، وقالت لا يوجد موانع مطلقة للقاح الانفلونزا الموسمية إلا أنه لا يعطى لمن هم أقل من 6 شهور، ومن يعانون من حساسيه مفرطة من أكل البيض أو مكونات اللقاح.