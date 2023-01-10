أجر هادي الجيار في «مدرسة المشاغبين».. رفض الطمع وتمسك بخطة أحمد زكي

ترك إرثًا فنيًا كبيرًا، وأعمالًا اجتماعية كلاسيكية خالدة، تظل قائمة لا تندثر، فقد تميز بطلة متميزة أحبها المشاهدين، ويوافق اليوم، العاشر من يناير، الذكرى الثانية لوفاة الفنان القدير هادي الجيار، عن عمر 71 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، حيث ظل أيامًا في المستشفى حتى وفاته.

أجر هادي الجيار في مدرسة المشاغبين

وخلال إحدى اللقاءات التلفزيونية للراحل هادي الجيار، مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في برنامج «صاحبة السعادة»، كشف عن الراتب الذي تقاضاه من عمله بمسرحية مدرسة المشاغبين الشهيرة، التي تعد أحد أفضل المسرحيات الكوميدية في تاريخ الفن المصري، إذ أكد أنه كان يتقاضى 15 جنيهًا شهريًا: «في بداية التعاقد كان عقدي أنا وأحمد زكي ويونس شلبي، 15 جنيه، وبعد ما حققنا نجاح كبير، وكنا قاعدين مع بعض، أحمد زكي كان صاحب فكرة زيادة الراتب، وقال لنا إن لازم نطلب بكده، وفعلا زاد الراتب 5 جنيه».

وكشف الجيار، أن راتب الزعيم عادل إمام، والفنان سعيد صالح، كان مختلفًا عنهم: «أحمد زكي كان عاوز زيادة أكبر، بس في الآخر قولت له خلاص يا أحمد، حلوة الخمسة جنيه، وبلاش طمع».

عهد وخطة أحمد زكي مع أبطال المسرحية

في حوار نادر للفنان أحمد زكي، خلال إحدى البرامج التليفزيونية القديمة التي تعرضها قناة «ماسبيرو زمان»، ظهر الراحل هادي الجيار في فقرة قصيرة خلال البرنامج، مُتحدثًا عن عهد النمر الأسود، لهم خلال المسرحية، مشيرا إلى أنه خلال العام العام الأول أو الثاني من عرض مسرحية مدرسة المشاغبين، شعر «زكي» أنهم كمجموعة يمكنهم تحقيق شيئًا: «قال لنا إحنا مجموعة ممكن نعمل حاجة في يوم من الأيام، أو أن كل واحد يقدر يشق طريقه لوحده، والجمهور بدأ يعرفنا، وقتها أحمد قال شعار لذيذ قوي، اللي يقب مننا ياخد بإيد التاني».