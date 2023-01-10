قصة وموعد عرض فيلم أنا لحبيبي.. علاقة حب بين روائي وشابة

يبحث الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، عن قصة وموعد عرض فيلم أنا لحبيبي، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي الفترة المقبلة، وذلك بعد ما كشف المنتج أحمد السبكي عن البوستر الدعائي الأول للعمل، والذي يجمع في بطولته كريم فهمي وياسمين رئيس، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام».

وأعلن المنتج أحمد السبكي في تدوينة عبر حسابه، عن قصة وموعد عرض فيلم أنا لحبيبي للمخرج هادي الباجوري، في يوم 2 فبراير المقبل في جميع دور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي، بينما طرحت سينما «فوكس» البرومو الدعائي للفيلم عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك».

البرومو الدعائي لـ فيلم أنا لحبيبي

تعرف على قصة وموعد عرض فيلم أنا لحبيبي

وتدورقصة فيلم أنا لحبيبي في قالب من الرومانسية والدراما، حول كاتب روائي يدعى «شادي» يتعرف على الفتاة الشابة «ليلى» بالصدفة أثناء استقلالهما القطار معا، وتنشأ بينهما قصة حب، لكن والدة «ليلي» ترفض زواجهما وتدخل لإفساد الوضع بينهما بكل ما تمتلك من قوة، ويفشل الجميع في الوقوف أمامها لتكون العلاقة بين «شادي» و«ليلى» على المحك.

قصة فيلم أنا لحبيبي من تأليف محمود زهران، وكان يحمل الفيلم في البداية اسم «جارة القمر» قبل أن يتم لتغيره لـ«أنا لحبيبي»، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصرية، ومنهم كريم فهمي، وياسمين رئيس، وأحمد حاتم، ومحمد شرنوبي، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد ومحسن محيي الدين، ويحمل توقيع المخرج هادي الباجوري.