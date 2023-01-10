آخر كلمات عريس سوهاج المحامي قبل مصرعه.. «براءة في قضية مهمة»

«الحمد لله حصول مكتبي اليوم على براءة في قضية هامة جدا شروع في قتل وإحراز سلاح ناري وذخيرة» كانت آخر كلمات عريس سوهاج حنا شنودة، على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، قبل زفافه بثلاثة أيام، ثم دعوة زفافه صباح يوم الزفاف للتأكيد على حضور أصدقائه، وكان فرحا جدا بالبراءة بالقضية وقال أنها «وش الخير» لأنها أول براءة بقضية كبيرة، وفقا لحديث مدحت لمعى صديق عريس سوهاج ودفعته، لـ«الوطن».

أول قضية كبرى بمكتبه

وأضاف «لمعى» أن «حنا» افتتح مكتبة الخاص منذ فترة قصيرة بقريتة البهاليل التابعة لجزيرة شندويل بمركز المراغة بمحافظة سوهاج فهما خريجى دفعة 2019 حقوق سوهاج، وتمنى عقب حصوله على البراءة بالقضية أن تحقق سمعة جيدة للمكتب ليحقق حلمه بأن يصبح محامى له اسمه وقال «القضية دى هتكون فاتحة خير وخلاص همسك قضايا كبيرة ويبقى لمكتبي اسمه».

ذهب قبل تحقيق حلمه

وقال «لمعى» لكن القدر كان أسرع من حلمه وراح العريس قبل ما يحقق أحلامه، كان فرحان بالقضية والجواز، وراح عريس السماء.

تفاصيل الواقعة

وكانت تلقت مديرية أمن سوهاج إخطارا من مركز شرطة المراغة يفيد مصر محامى شاب مختنقا إثر تسريب غاز بمنزله صبيحة يوم زفافه بينما أصيبت زوجته ونقلا لمستشفى المراغة المركزى وتم تحرير محضر بالواقعة.