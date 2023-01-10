استقرار أسعار الأرز اليوم بالمحافظات.. طن رفيع الحبة بحوالي 10 آلاف جنيه

قال الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث سخا، في محافظة كفر الشيخ، إن أسعار الأرز بأنواعه المختلفة شهدت استقرارًا اليوم في عمليات التداول بمختلف محافظات الجمهورية.

أسعار الأرز اليوم بالمحافظات الثلاثاء

وأضاف "الرفاعي"، في تصريح لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات، سجلت استقرارًا الأمر يصب في مصلحة المستهلكين خلال عمليات البيع والشراء.

وجاءت أسعار الأرز اليوم الثلاثاء، كالتالي:

استقر سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة عند 10 آلاف و800 جنيه.

استقر سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة عند 10 آلاف و150 جنيهاً.

سعر طن الأرز الأبيض «الحر»، عريض الحبة بـ14 ألفا و250 جنيهًا.

سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة «الحر»، بواقع 12 ألفا و150 جنيهًا.

سعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر لعريض الحبة بـ15 ألف و100 جنيه.

وأشار «الرفاعي»، إلى أن عمليات تداول الأرز اليوم بالمحافظات، جيدة، موضحا أن حجم إنتاج الأرز الشعير بلغ 6 ملايين طن، وصلت بعد ضربها في المضارب إلى 4.5 مليون طن أبيض على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن هذه الكمية تكفي للاستهلاك المحلي، وتحقق فائضًا بنحو 750 ألف طن.